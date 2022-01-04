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Спрей від хвороби Альцгеймера випробували вчені. Фото: СТБ

Спрей від хвороби Альцгеймера випробували вчені

4 січ 2022, 16:39
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Як запобігти хворобі Альцгеймера та деменції, вивчають дослідники. В Японії вчені закінчили доклінічні випробування двокомпонентного назального спрею.

Засіб уповільнює накопичення в мозку амілоїдних бляшок, які характерні для деменції, хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних процесів. Про це пише Frontiers in Neuroscience.

Дослідники поєднали препарати рифампіцин та ресвератрол. Спрей успішно працював в експериментах на мишах.

Рифампіцин використовується для лікування туберкульозу, однак має серйозні побічні ефекти для печінки.

Тому вчені вирішили застосувати ліки у вигляді спрею. Речовина швидше проникає в мозок та не шкодить печінці.

Ресвератрол — антиоксидант, здатний знижувати гепатотоксичну дію рифампіцину. Під час експериментів дослідники використовували тварин для вивчення процесів в їхньому мозку.


Миші отримували препарат п’ять разів на тиждень протягом місяця. У результаті в тварин покращилися когнітивні здібності у порівнянні з мишами контрольної групи. При цьому препарат не вплинув на роботу печінки.

Джерело: Frontiers in Neuroscience

Джерело: Ракурс


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