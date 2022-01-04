Спрей від хвороби Альцгеймера випробували вчені

Спрей від хвороби Альцгеймера випробували вченіhttps://racurs.ua/ua/n165296-sprey-vid-hvoroby-alcgeymera-vyprobuvaly-vcheni.htmlРакурс
Як запобігти хворобі Альцгеймера та деменції, вивчають дослідники. В Японії вчені закінчили доклінічні випробування двокомпонентного назального спрею.
Засіб уповільнює накопичення в мозку амілоїдних бляшок, які характерні для деменції, хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних процесів. Про це пише Frontiers in Neuroscience.
Дослідники поєднали препарати рифампіцин та ресвератрол. Спрей успішно працював в експериментах на мишах.
Рифампіцин використовується для лікування туберкульозу, однак має серйозні побічні ефекти для печінки.
Тому вчені вирішили застосувати ліки у вигляді спрею. Речовина швидше проникає в мозок та не шкодить печінці.
Ресвератрол — антиоксидант, здатний знижувати гепатотоксичну дію рифампіцину. Під час експериментів дослідники використовували тварин для вивчення процесів в їхньому мозку.
Миші отримували препарат п’ять разів на тиждень протягом місяця. У результаті в тварин покращилися когнітивні здібності у порівнянні з мишами контрольної групи. При цьому препарат не вплинув на роботу печінки.
Джерело: Frontiers in Neuroscience