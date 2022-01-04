Спрей от болезни Альцгеймера испытали ученые

Спрей от болезни Альцгеймера испытали ученыеhttps://racurs.ua/n165296-sprey-ot-bolezni-alcgeymera-ispytali-uchenye.htmlРакурс
Как предотвратить болезнь Альцгеймера и деменецию, изучают исследователи. В Японии ученые завершили доклинические испытания двухкомпонентного назального спрея.
Средство замедляет накопление в мозге амилоидных бляшек, характерных для деменции, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных процессов. Об этом пишет Frontiers in Neuroscience.
Исследователи объединили препараты рифампицин и ресвератрол. Спрей успешно сработал в экспериментах на мышах.
Рифампицин используется для лечения туберкулеза, однако имеет серьезные побочные эффекты для печени.
Поэтому ученые решили применять лекарство в виде спрея. Вещество быстрее проникает в мозг и не вредит печени.
Ресвератрол — антиоксидант, способный снижать гепатотоксическое действие рифампицина. В ходе экспериментов исследователи использовали животных для изучения процессов в их мозге.
Мыши получали препарат пять раз в неделю в течение месяца. В результате у животных улучшились когнитивные способности по сравнению с мышами контрольной группы. При этом препарат не повлиял на работу печени.
Источник:Frontiers in Neuroscience