Спрей от болезни Альцгеймера испытали ученые. Фото: СТБ

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Как предотвратить болезнь Альцгеймера и деменецию, изучают исследователи. В Японии ученые завершили доклинические испытания двухкомпонентного назального спрея.

Средство замедляет накопление в мозге амилоидных бляшек, характерных для деменции, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных процессов. Об этом пишет Frontiers in Neuroscience.

Исследователи объединили препараты рифампицин и ресвератрол. Спрей успешно сработал в экспериментах на мышах.

Рифампицин используется для лечения туберкулеза, однако имеет серьезные побочные эффекты для печени.

Поэтому ученые решили применять лекарство в виде спрея. Вещество быстрее проникает в мозг и не вредит печени.

Ресвератрол — антиоксидант, способный снижать гепатотоксическое действие рифампицина. В ходе экспериментов исследователи использовали животных для изучения процессов в их мозге.

Мыши получали препарат пять раз в неделю в течение месяца. В результате у животных улучшились когнитивные способности по сравнению с мышами контрольной группы. При этом препарат не повлиял на работу печени.

Источник:Frontiers in Neuroscience