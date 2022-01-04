Сенсационные артефакты времен Римской империи нашли на Львовщине

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Ракурс

Артефакты времен Римской империи обнаружили археологи у села Карив в Червоноградском районе Львовской области. Находку датируют началом ІІІ века нашей эры и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

Разведочные раскопки новооткрытого памятника времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, — сообщил в Фейсбук Департамент архитектуры и градостроительства Львовской ОГА.

Находку нашли ученые совместной археологической экспедиции краеведческого музея Вынников и Львовского национального университета им. Франко.

Помимо человеческих останков, археологи нашли:

фрагменты двух стеклянных кубков (аналогов которым в Украине нет),

обломки рогового трехслойного гребня,

бронзовую застежку (фибулу),

части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями,

половинка жетона из белого пастового стекла.

Такие жетоны использовали для римских настольных игр, — указала директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

По словам ученых, эти ценные предметы Римской империи свидетельствуют о погребении богатого мужчины.

Карив как археологическая находка — открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел с атташами в виде мужских фигур, который мы нашли ранее, является третьей такой находкой в мире. Могильник свидетельствует, что на этих территориях жили люди, о существовании которых в Украине до сих пор было неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств — из-за так называемых Маркоманских войн 166−180 годов, — отметил руководитель раскопок, кандидат исторических наук Ярослав Онищук.

Напоминаем, раскопки в окрестностях села Карив длятся с 2017 года, с тех пор как местные краеведы случайно обнаружили здесь древний меч и другие металлические изделия. Археологи отметили, что здесь расположен древний могильник германских племен. Раньше считалось, что они на этой территории не жили. По результатам раскопок в Карове была созвана археологическая научная конференция в Берлине.