Лорак споет в Украине после бенефиса на птицефабрике в России

https://racurs.ua/n165294-lorak-spoet-v-ukraine-posle-benefisa-na-pticefabrike-v-rossii-foto.html

Ракурс

Певица Ани Лорак в мае 2022 года запланировала концерты в нескольких городах Украины.

Певица рассказала в интервью изданию «КП Украина», что выступит в Харькове (20 мая), Запорожье (22 мая) и Херсоне (23 мая). График концертов пока согласовывается.

Впервые с 2014 года Лорак выступит с сольной программой The Best, где прозвучат ее лучшие песни. Отдельный блок выделят украинским хитам. Прозвучат ее песни из нового альбома, который выйдет перед началом тура.

График Лорак формируется. Вероятно, что три указанных города только первые в списке, к ним могут добавиться другие.

Лорак не выступала в Украине с тех пор, как в стране началась война. Она жила в России. Осенью 2021 года певица дала интервью каналу «1+1».

В начале марта 2018 года в сети появилось фото Лорак вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой и несколькими российскими поп-исполнителями.

В конце 2017 года российские СМИ писали о сотрудничестве Навки и Лорак в постановке шоу «Руслан и Людмила».

В 2017 и 2016 году певица выступала в России на постсоветском празднике День защитника Отечества, который отмечают там 23 февраля как день мужчин, а также женщин-военнослужащих.

За год до этого СМИ писали, что она выступала на концерте, посвященном дню российской армии 22 февраля 2016 года.

В 2016 году в сети также появилось видео с советской символикой, на котором Ани Лорак поздравляет «всех мужчин» с 23 февраля.

За время войны с Россией Ани Лорак получила в этой стране целый ряд наград для поп-певцов. Последней такой ее наградой стала премия «ЖАРА MUSIC AWARDS», которую Лорак дали в номинации «Певица года» 5 марта 2018 года. Осенью 2021 года артистку россияне признали самой модной в поп-эстраде России. За это вручили ей премию Fashion People Awards.

В июле 2015 года Лорак выступила на концерте в честь 30-летия Новосибирской птицефабрики — одного из крупнейших производителей мяса птицы в Сибири.