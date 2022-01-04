Ураганы и тайфуны будут бушевать по всей Земле

https://racurs.ua/n165293-uragany-i-tayfuny-budut-bushevat-po-vsey-zemle.html

Ракурс

Ураганы и тайфуны будут бушевать по всей Земле в XXI веке. По мере потепления климата тропические циклоны распространятся на районы средних широт, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио.

В то же время, ученые не могут прийти к консенсусу относительно того, будет ли общее число штормов и ураганов в мире увеличиваться или уменьшаться по мере потепления климата, или почему на планете ежегодно происходит примерно 90 таких событий. В 1980-х годах исследователи использовали концепции классической термодинамики, чтобы определить, что глобальное потепление приведет к более интенсивным штормам.

Многочисленные свидетельства указывают на то, что мы могли бы наблюдать больше тропических циклонов в средних широтах, даже если общая частота тропических циклонов не увеличивается. В сочетании с ожидаемым увеличением средней интенсивности тропических циклонов это открытие подразумевает более высокие риски, связанные с тропическими циклонами по мере потепления климата, — отметил профессор Йельского университета Алексей Федоров.

Ученые сообщили, что при моделировании более теплого климата в эпоху эоцена (56−34 млн лет назад) и плиоцена (5,3−2,6 млн лет назад) тропические циклоны формировались и усиливались в более высоких широтах. В своей работе авторы провели численное моделирование теплого климата далекого прошлого Земли, проанализировали недавние спутниковые данные и различные прогнозы погоды и климата, а также провели расчеты по физическим моделям атмосферной конвекции и ветров в планетарном масштабе.

Ученым удалось установить, что ураганы и тайфуны — могут мигрировать на север и юг в своих полушариях из-за того, что планета нагревается в результате антропогенных выбросов парниковых газов.

Источник: phys.org