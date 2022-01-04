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Ракурс
Урагани і тайфуни вируватимуть по всій Землі

Урагани і тайфуни вируватимуть по всій Землі

4 січ 2022, 16:05
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Урагани і тайфуни вируватимуть по всій Землі у XXI столітті. У міру потепління клімату тропічні циклони поширяться на райони середніх широт, включаючи великі міста, як Нью-Йорк, Бостон, Пекін і Токіо.

Водночас, вчені не можуть дійти консенсусу щодо того, чи загальна кількість штормів і ураганів у світі збільшуватиметься або зменшуватиметься в міру потепління клімату, або чому на планеті щороку відбувається приблизно 90 таких подій. У 1980-х роках дослідники використовували концепції класичної термодинаміки, щоб визначити, що глобальне потепління призведе до інтенсивніших штормів.

Численні свідчення вказують на те, що ми могли б спостерігати більше тропічних циклонів у середніх широтах, навіть якщо загальна частота тропічних циклонів не збільшується. У поєднанні з очікуваним збільшенням середньої інтенсивності тропічних циклонів це відкриття свідчить про більш високі ризики, пов’язані з тропічними циклонами в міру потепління клімату, — зазначив професор Єльського університету Олексій Федоров.

Вчені повідомили, що при моделюванні більш теплого клімату в епоху еоцену (56−34 млн років тому) та пліоцену (5,3−2,6 млн років тому) тропічні циклони формувалися та посилювалися у вищих широтах. У своїй роботі автори провели чисельне моделювання теплого клімату далекого минулого Землі, проаналізували недавні супутникові дані та різні прогнози погоди та клімату, а також провели розрахунки за фізичними моделями атмосферної конвекції та вітрів у планетарному масштабі.


Науковцям вдалося встановити, що урагани і тайфуни можуть мігрувати на північ і південь у своїх півкулях через те, що планета нагрівається внаслідок антропогенних викидів парникових газів.

Джерело: phys.org

Джерело: Ракурс


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