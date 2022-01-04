Лорак заспіває в Україні після бенефісу на птахофабриці в Росії

https://racurs.ua/ua/n165294-lorak-zaspivaie-v-ukrayini-pislya-benefisu-na-ptahofabryci-v-rosiyi-foto.html

Ракурс

Співачка Ані Лорак у травні 2022 року запланувала концерти у кількох містах України.

Співачка розповіла в інтерв’ю виданню «КП Україна», що виступить у Харкові (20 травня), Запоріжжі (22 травня) та Херсоні (23 травня). Графік концертів поки узгоджується.

Вперше з 2014 року Лорак виступить з сольною програмою The Best, де пролунають її найкращі пісні. Окремий блок буде виділено українським хітам. Звучатимуть і її пісні з нового альбому, який вийде перед початком туру.

Графік Лорак формується. Ймовірно, що згадані три міста лише перші у списку, до них можуть додатися інші.

Лорак не виступала в Україні відколи в країні почалася війна. Вона жила в Росії. Восени 2021 року співачка дала інтерв’ю каналу «1+1»

На початку березня 2018 року в мережі з’явилося фото Лорак разом з прес-секретарем президента Росії Дмитром Пєсковим, його дружиною Тетяною Навкою і кількома російськими поп-виконавцями.

Наприкінці 2017 року російські ЗМІ писали про співпрацю Навки і Лорак у постановці шоу «Руслан і Людмила».

У 2017 і 2016 роках співачка виступала в Росії на честь пострадянського свята День захисника Вітчизни, який відзначають там 23 лютого як день чоловіків, а також жінок-військовослужбовців.

За рік до цього ЗМІ писали, що вона виступала на концерті, присвяченому дню російської армії 22 лютого 2016 року.

У 2016 році в мережі також з’явилося відео з радянською символікою, на якому Ані Лорак вітає «всіх чоловіків» з 23 лютого.

За час війни з Росією Ані Лорак отримала в цій країні низку нагород для поп-співаків. Останньою такою її нагородою стала премія «ЖАРА MUSIC AWARDS», яку Лорак дали в номінації «Співачка року» 5 березня 2018 року. Восени 2021 року артистку росіяни визнали наймоднішою у поп-естраді Росії. За це їй вручили премію Fashion People Awards.

У липні 2015 року Лорак виступила на концерті на честь 30-річчя Новосибірської птахофабрики — одного з найбільших виробників м’яса птиці в Сибіру.