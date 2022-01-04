Сенсаційні артефакти часів Римської імперії знайшли на Львівщині

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Артефакти часів Римської імперії виявили археологи поблизу села Карів у Червоноградському районі Львівської області. Знахідку датують початком ІІІ століття нашої ери і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

Розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні об'єкти: поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, — повідомив у Фейсбук Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Знахідку виявили науковці спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею Винників та Львівського національного університету ім. Франка.

Окрім людських решток, археологи знайшли:

фрагменти двох скляних кубків (аналогів яким в Україні немає),

уламки рогового тришарового гребеня,

бронзову застібку (фібулу),

частини дерев’яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками,

половинку жетона з білого пастового скла.

Такі жетони використовували для римських настільних ігор, — вказала директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Зі слів науковців, ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про поховання багатого чоловіка.

Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не лише для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Могильник свідчить, що на цих територіях жили люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут внаслідок надзвичайних обставин — через так звані Маркоманські війни 166−180 років, — зазначив керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.

Нагадуємо, розкопки на околицях села Карів тривають з 2017 року, відколи місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби. Археологи зазначили, що в цьому місці розташовано давній могильник германських племен. Раніше вважалося, що вони на цих теренах не мешкали. За результатами розкопок у Карові була скликана археологічна наукова конференція в Берліні.