Mercedes показал электрокар, способный проехать 1000 км без подзарядки

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Mercedes-Benz, немецкая компания-автопроизводитель, в рамках выставки CES 2022 представила концепт своего нового электрокара, способного преодолеть без подзарядки более тысячи километров. В компании заявили, что модель электрокара Vision EQXX может проехать без подзарядки 648 миль (более 1048 км), что равно расстоянию от Нью-Йорка до Саванны в штате Джорджия.

Презентацию нового электрокара Mercedes-Benz решила провести онлайн из-за ограничений, связанных с COVID.

Модель EQXX обещает проехать 1048 км на одной зарядке, в то время как компания изобретателя Илона Маска Tesla предлагает 646 км, а американский производитель электромобилей Lucid — 836 км.

Модель Vision EQXX Mercedes-Benz работает на солнечных батареях и создана из переработанных и экологически чистых материалов, включая грибные волокна, измельченные кактусы и мусор, остатки пищи.

Компания планирует выпустить автомобиль в продажу нынешней весной.

Источник: Daily Mail