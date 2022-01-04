Родственники умершего ребенка жестоко избили медиков в Запорожье – подробности

https://racurs.ua/n165298-rodstvenniki-umershego-rebenka-jestoko-izbili-medikov-v-zaporoje-podrobnosti.html

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В Запорожье родственники двухлетнего мальчика, умершего в канун Нового года, избили четырех медиков и лифтера.

Дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и продолжают работать, пишет «Укринформ».

Директор Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко рассказал, что около 10 человек ворвались в медицинское учреждение. Они разбили стекло и выбили замок.

После этого компания избила двух медбратов и дежурного врача, которые пытались их сдержать. На следующий день родственники умершего мальчика избили лифтера и врача-кардиолога.

По словам врача, работа больницы на 12 часов была парализована. Всего в медучреждении на лечении находились 270 детей.

Причина смерти ребенка будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. По словам медиков, ребенок имел сердечно-сосудистые заболевания. В течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции по факту избиения персонала больницы возбудили дело по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 129 УКУ — хулиганство и угроза убийством.

Источник: «Укринформ»