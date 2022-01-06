Зеленский развлекается с Ермаком в Гуте, а в Буковеле с Коломойским – Порошенко

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Ракурс

Петр Порошенко, бывший президент, 17 января обещающий вернуться в Киев, заявил, что сейчас у власти в Украине находятся неадекваты. Он отметил необходимость работать над активизацией западной поддержки, в частности со стороны европейских и американских партнеров.

Удивительно, что в дни такого напряжения исполнитель роли президента постит оставшийся за кадром новогодний видос. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком (главой Офиса президента — ред.) в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодоприобретателем от пребывания Зеленского в офисе президента, — написал в Телеграм Порошенко.

Зеленский еще 4 января официально подтвердил, что поехал на горнолыжный курорт Буковель в Карпатах для короткого зимнего отдыха. Глава государства приехал в отель Radisson Blu Resort Bukovel и поселился в соседнем номере с олигархом Игорем Коломойским. Владельцами горнолыжного курорта сейчас являются жена и сын нардепа Игоря Палицы — бизнес-партнера Коломойского.

Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующая неделя — с 10 по 15 января — буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране, — убеждает Порошенко.

Нардеп также заявил, что внимательно следит за событиями в Казахстане, встречей советников «нормандского формата», которая должна пройти без участия Украины в Москве, а также за консультациями НАТО с Россией.