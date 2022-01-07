Россия послала в Казахстан руководителя оккупации Крыма

https://racurs.ua/n165396-rossiya-poslala-v-kazahstan-rukovoditelya-okkupacii-kryma.html

Ракурс

В Казахстане будет руководить так называемыми миротворцами Ташкентского пакта командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Все направленные в Казахстан российские десантники обладают боевым опытом, заявили в российском Минобороны. Срок действия миссии в Казахстане ограничен, но россияне не назвали конкретные даты.

Генерал-полковник Сердюков командует воздушно-десантными войсками РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по оккупации Крыма весной 2014 года.

Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ, организованном в течение трех недель.

В перекидке российских военных в Казахстан задействовали 75 российских военно-транспортных самолетов — Ил-76 и Ан-124. Операция проходит круглосуточно.

В Казахстан Россия направила подразделения 45-й бригады спецназа НДС, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Россияне совместно с силовиками Казахстана контролируют аэропорт Алматы и охраняют российское консульство и другие объекты.

Напомним, о военной помощи ОДКБ 5 января попросил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. 7 января в администрации президента Токаева заверили, что военнослужащие ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане, их миссия исключительно миротворческая.