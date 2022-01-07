Суд заарештував активи «Прямого» і «5 каналу», фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n165405-aresht-aktyviv-pryamogo-i-5-kanalu-u-poroshenka-sprostovuut-zayavu-dbr.html

Ракурс

Ігор Головань, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка, спростував заяву Держаного бюро розслідувань (ДБР) про те, що Печерський суд нібито не накладав арешт на активи «Прямого» і «5 каналу».

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Головань опублікував скріншоти Ухвали про арешт та прокурорського клопотання.

Там чорним по білому: ДП «ТРК» НБМ — ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВТОР ТВ». Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів, — зазначив адвокат. — От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ «Вільні медіа».

Крім того, замість коду ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВТОР ТВ» зазначили код іншого активу ТОВ «Вільні медіа» — ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», додав адвокат.

Таким чином, прокурори і суддя наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Порошенку, наголосив Головань.

Ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму, — зазначив Головань. — Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів.



Головань вважає, що власники ТОВ «Вільні медіа» не лише подадуть апеляцію на це рішення, а й вимагатимуть розслідування відповідних дій прокуратури та суду на предмет наявності складу злочину, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Нагадаємо, у ДБР сьогодні, 7 січня, заявили, що інформація про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдинг «Вільні медіа», не відповідає дійсності.