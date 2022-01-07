Мозок собак може розрізняти мови, фото:

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Мозок собаки може розпізнавати мовлення та демонструвати різні моделі активності для знайомої та незнайомої мови.

Про це свідчать результати нового дослідження візуалізації мозку, проведеного вченими з кафедри етології Будапештського університе́ту імені Лоранда Етвеша (Угорщина), повідомляє видання EurekAlert.

У своєму дослідженні учені, використали функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) для перевірки розпізнавання мовлення та мовної репрезентації у мозку собаки. 18 піддослідним тваринам вмикали зачитування уривку промови з «Маленького принца» угорською та іспанською мовами, а також їхні скрембльовані версії, які звучали абсолютно неприродньо.

Було встановлено, що:

у мозку собак спостерігаються різні патерни активності в первинній слуховій корі головного мозку у випадку природньої та скрембльованої мови. При цьому такі відмінності спостерігалися незалежно від того, йшлося про знайому чи незнайому тварині мову;

у вторинній слуховій корі мозку собак були зафіксовані специфічні активності щодо розпізнавання угорської та іспанської мови. При цьому, чим старший був собака, тим краще його мозок розрізняв знайому і незнайому мову.

Ці результати свідчать про те, що в мозку собаки розпізнавання природності мови та представлення мови забезпечується окремими областями кори, — зазначають дослідники.

Таким чином, ця робота стала першою, яка показала, що не лише людський мозок, а й мозок іншої живої істоти здатний розрізняти дві мови.

Кожна мова характеризується безліччю слухових закономірностей. Наші дані свідчать про те, що протягом свого життя з людьми собаки запам’ятовують слухові закономірності мови людини, — резюмують учені.



Джерело: EurekAlert