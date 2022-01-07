Мозг собак может различать языки, фото:

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Мозг собаки может распознавать речь и демонстрировать разные модели активности для знакомого и незнакомого языка.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования визуализации мозга, проведенного учеными кафедры этологии Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия), сообщает издание EurekAlert.

В своем исследовании ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для проверки распознавания речи и речевой репрезентации в мозге собаки. 18 испытуемым животным включали зачитывание отрывка речи из «Маленького принца» на венгерском и испанском языках, а также их скремблированные версии, которые звучали совершенно неестественно.

Было установлено, что:

в мозге собак наблюдаются разные паттерны активности в первичной слуховой коре головного мозга в случае естественной и скремблированной речи. При этом такие отличия наблюдались независимо от того, речь шла о знакомом или незнакомом животному языке;

во вторичной слуховой коре мозга собак были зафиксированы специфические активности по распознаванию венгерского и испанского языка. При этом, чем старше была собака, тем лучше ее мозг различал знакомый и незнакомый язык.

Эти результаты свидетельствуют о том, что в мозгу собаки распознавание естественности языка и представление языка обеспечивается отдельными областями коры, — отмечают исследователи.

Таким образом, эта работа стала первой, показавшей, что не только человеческий мозг, но и мозг другого живого существа способен различать два языка.

Каждый язык характеризуется множеством слуховых закономерностей. Наши данные свидетельствуют о том, что в течение своей жизни с людьми собаки запоминают слуховые закономерности языка человека, — резюмируют ученые.



Источник: EurekAlert