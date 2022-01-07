В Украине существенные осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n165403-bez-suschestvennyh-osadkov-pogoda-v-ukraine-na-8-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 января ожидается без существенных осадков. Лишь днем в Карпатах возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет составлять −4…−11° (в Карпатах −10…−15°), днем — -5°…+1°.

Погода в Киеве 8 января предусматривает переменную облачность без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −6…−8°, днем — поднимутся до 0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с переменной облачностью. Ночью без осадков, днем — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −5…−7°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет с переменной облачностью. Ночью без осадков, днем — небольшой снег с дождем. Термометры ночью покажут −3…−5°, днем — +2…+4°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −10…−12° ночью и −1…−3° днем. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.