В Україні істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n165403-bez-istotnyh-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-8-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 січня очікується без істотних опадів. Лише вдень у Карпатах можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме −4…−11° (в Карпатах −10…−15°), вдень — -5°…+1°.

Погода в Києві 8 січня передбачає мінливу хмарність без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −6…−8°, вдень — піднімуться до 0…+2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень — мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме −5…−7°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю. Вночі — без опадів, вдень — невеликий сніг з дощем. Термометри вночі покажуть −3…−5°, вдень — +2…+4°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря −10…−12° вночі та −1…−3° вдень. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.