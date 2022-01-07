Авто злетіло в урвище на Прикарпатті і розтрощило дах будинку, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n165402-avto-zletilo-v-urvysche-na-prykarpatti-i-roztroschylo-dah-budynku-foto.html

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7 січня поблизу Косова на Прикарпатті сталася ДТП — у селі Соколівка легковий автомобіль з’їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з житловим будинком.

«Міцубіші Галант» 1989 року випуску злетів з траси, розташованої вище від кількох будинків. Машину пронесло яром і вона влетіла у дах одного з будинків. Авто проломило конструкцію і майже повністю опинилося всередині будівлі.

Рятувальники врятували жінку, яка була в заблокованій машині, і і відключили газ у приміщенні.

В ДСНС Прикарпаття тим часом попередили, що 7−8 січня у зв’язку з інтенсивним снігопадом у високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

А 6 січня косівські рятувальники витягли тіло жінки з колодязя. У селі Середній Березів в криницю впала жінка. Рятувальники в апаратах на стисненому повітрі опустилися в криницю, глибина якої приблизно 15 м, та мотузками підняли тіло мертвої жінки.