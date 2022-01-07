Авто слетело в обрыв на Прикарпатье и растрощило крышу дома, фото - ГСЧС

https://racurs.ua/n165402-avto-sletelo-v-obryv-na-prikarpate-i-rastroschilo-kryshu-doma-foto.html

Ракурс

7 января вблизи Косово на Прикарпатье произошло ДТП — в селе Соколовка легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом.

«Мицубиши Галант» 1989 года выпуска слетел с трассы, расположенной выше нескольких домов. Машину пронесло по оврагу и она влетела в крышу одного из домов. Автомобиль проломил конструкцию и почти полностью оказался внутри здания.

Спасатели спасли женщину, которая была в заблокированной машине, и отключили газ в помещении.

В ГСЧС Прикарпатья тем временем предупредили, что 7−8 января в связи с интенсивным снегопадом в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеговинная опасность.

А 6 января косовские спасатели извлекли тело женщины из колодца. В селе Средний Березов в колодец упала женщина. Спасатели в аппаратах на сжатом воздухе опустились в колодец, глубина которого примерно 15 м, и веревками подняли тело мертвой женщины.