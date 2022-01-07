Владимир Зеленский, Эммануель Макрон и Владимир Путин, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n165407-franciya-i-germaniya-iniciirovali-vstrechu-liderov-normandskoy-chetverki-makron.html

Ракурс

Франция и Германия инициировали встречу лидеров «нормандской четверки». Ожидается, что она состоится в ближайшие недели.

Об этом сегодня, 7 января, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство «РБК-Украина».

С канцлером (Германии — ред.) Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель, — отметил Макрон. — Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед по этим ключевым направлениям.

Макрон также добавил, что одним из направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС, которое продлится в течение ближайших шести месяцев, будет вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

В последний раз лидеры «нормандской четверки» (главы Украины, Франции, Германии и России) проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года.

Источник: «РБК-Украина»