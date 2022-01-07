Учені встановили безпечний спосіб відновлення використаних респіраторів N95

https://racurs.ua/ua/n165409-respiratory-n95-mojna-bezpechno-vidnovyty-dlya-maybutnih-epidemiy-ucheni.html

Ракурс

Респіратори N95 можуть бути ефективно знезаражені для повторного використання, що дозволить зменшити дефіцит цих захисних засобів в разі майбутніх пандемій.

Дослідження, проведене Асоціацією фахівців з контролю та епідеміології інфекцій (США), показує, що відсутні суттєві відмінності у функціонуванні або ефективності респіраторів навіть після 25 циклів знезараження, повідомляє видання EurekAlert.

У своєму дослідженні для знезараження респіраторів учені використовували випаруваний перекис водню (VHP) — форму перекису водню, яка часто застосовується як низькотемпературна антимікробна пара для знезараження закритих та герметичних приміщень, таких як лабораторні робочі станції, ізоляція та прохідні приміщення, і навіть інтер'єри літаків.

Результати нашого дослідження доповнюють попередні висновки про те, що VHP є відносно безпечним методом переробки респіраторів N95 і може допомогти подолати нестачу в майбутніх епідеміях, — наголошують учені.

Втім, дослідники додають, що для масштабного впровадження цієї технології у медзакладах потрібно буде зробити певні кроки та організувати взаємодію відповідних медичних служб.

Респіратори N95 зазвичай використовуються в лікарнях по всьому світу для захисту медичного персоналу від інфекційних патогенів. Проте під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 медичні заклади відчували нестачу цих респіраторів, що змушувало персонал використовувати їх повторно або вдаватися до менш ефективних альтернатив (наприклад, масок для обличчя).

Джерело: EurekAlert