Російські «миротворці» взяли в Казахстан обладнання для розсилання фейкових SMS

У колоні російських військ помічена станція радіоелектронної боротьби РБ341 В «Леєр-3», фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n165410-rosiyski-myrotvorci-vzyaly-v-kazahstan-obladnannya-dlya-rozsylannya-feykovyh-sms.html

Ракурс

У колоні російської військової техніки, яку відправляють до Казахстану, помітили станцію радіоелектронної боротьби РБ341 В «Леєр-3», серед функцій якої — імітувати мобільні мережі противника.

«Леєр-3» російські окупанти вже застосовували проти українських військ на Донбасі, розсилаючи фальшиві SMS-повідомлення з деморалізуючими текстами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Навіщо в миротворчій місії така техніка? Які задачі вона виконуватиме? В яких інформаційно-психологічних операціях братиме участь? І, головне, хто її «цільова аудиторія»? Ось в чому питання, — наголошує журналіст.

На початку січна у Казахстані спалахнули масштабні акції протесту, на тлі яких президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за військовою допомогою до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політичної організації зі штаб-квартирою у Москві.

У Токаєва запевняють, що військовослужбовці ОДКБ не братимуть участі в бойових діях у Казахстані, їхня місія виключно миротворча.

Нагадаємо, вже відомо, що в Казахстані так званими миротворцями керуватиме командувач ПДВ Росії Андрій Сердюков. Він у 2014 році керував окупацією українського Криму.