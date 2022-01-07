У світі 8 січня відзначають День обертання Землі, фото:

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Ракурс

8 січня відзначають неофіційне свято День обертання Землі.

Сьогодні людям відомо, що Земля обертається навколо майже вертикальної осі кожні 24 години, що утворює один земний день. Але ці базові знання не завжди були такими незаперечними.

Лише в 1851 році французький фізик Леон Фуко продемонстрував, як обертається наша планета, за допомогою пристрою, тепер відомого як маятник Фуко (великого масивного маятника, підвішеного до склепіння просторої високої зали, коливання котрого відображають обертання Землі).

Вперше Фуко здійснив експеримент з використанням такого маятника 8 січня 1851 року в погребі свого будинку у Парижі.

Православна церква цього дня відзначає Собор Святої Богородиці. Це свято відзначають наступного дня після Різдва і воно вважається не менш важливим. Окрім Діви Марії цього дня вшановують також усіх пов’язаних з нею членів сім’ї: Ісуса Христа, Святого Йосипа, Святого Якова та інших.

Свято з’явилося ще в епоху раннього християнства, а офіційно було закріплене в Правилах Вселенського Собору наприкінці VII століття.

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.

Народні прикмети: