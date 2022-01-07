Україна може отримати новий пакет військової допомоги від США, фото: «Волинські новини»

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У Білому домі вже підготували новий пакет військової допомоги Україні, який стане додатком до тієї американської допомоги, котру вже отримує Київ.

Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За інформацією джерел телеканалу, Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову військову допомогу.

Так, Україні можуть передати зенітні ракети Stinger, які допоможуть українським військовим захищатися від низьколетячих російських вертольотів та безпілотників.

Крім того, зазначають співрозмовники видання, адміністрація президента США готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну допоможуть українським військовим, а також підтримають розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Водночас у переліку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих «гарантій безпеки» в Європі, до проведення яких готуються у Байдена, є і можливість скорочення військової присутності та навчань у Східній Європі.

Проте, зазначають джерела телеканалу, США на обговорення таких кроків підуть лише в разі, якщо РФ також виявить бажання обговорити скорочення своєї присутності в регіоні, зокрема — забрати зі свого найзахіднішого регіону — Калінінградської області — ракети «Іскандер».

За словами співрозмовників телеканалу, для будь-якої зміни військової присутності США в Європі РФ повинна буде вжити взаємних рівноцінних кроків зі скорочення своїх сил, відведення російських військ з України для цього буде недостатньо.

Джерело: NBC