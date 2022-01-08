Карту розташування військ РФ на кордоні України злили у мережу

Агресія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165415-kartu-roztashuvannya-viysk-rf-na-kordoni-ukrayiny-zlyly-u-mereju.html

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Вторгнення Росії до України лякає весь світ — видання The New York Times створило карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.

Карту було створено на основі українських та західних джерел, даних незалежних військових аналітиків та знімків із супутника. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, російські війська оточують Україну з трьох сторін. На карті вказано рід військ, їх чисельність, різновиди техніки. Кремль розробив операцію із залученням 175 тис. військових. Наразі Росія знаходиться «на шляху» до отримання всього необхідного для початку вторгнення.

Повідомляється, що дві групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область). Ще три групи розташувалися неподалік Воронежа — ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у випадку проведення військової операції. Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві — біля кордону з так званими ЛНР і ДНР. Крім того, є ще розташування військових у міста Кореновськ (Краснодарський край, тільки артилерія) і на території Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія може влаштувати провокацію біля українських кордонів, щоб в такий спосіб виправдати свою нову агресію щодо України — таку думку висловили у Держдепі США.

Джерело: The New York Times