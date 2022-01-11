Чем закончилась встреча России и США в Женеве — заявления дипломатов

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В Женеве состоялась встреча российской и американской делегаций по гарантиям безопасности.

На брифинге после 8-часового разговора заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман оценили разговор как «полезный и максимально откровенный».

Главное требование России — дальнейшее нерасширение НАТО. Шерман на встрече с СМИ заявила, что никто не может навязывать США, НАТО и другим странам, как им вести внешнюю политику.

Но Вашингтон согласился обсуждать вопросы об ограничениях на военные учения, проводимые союзниками по альянсу. Шерман также отметила, что проводить учения на своей территории НАТО продолжит в любом случае.

В дальнейшем США организуют консультации с союзниками, сообщила Шерман. Москва требует скорейшего ответа.

О чем заявили США

Шерман заявила, что после встречи в Женеве 10 января с представителями РФ не может сказать, готова ли Россия к деэскалации вблизи границ Украины.

Я не думаю, что мы знаем ответ, — сказала глава делегации США, когда ее спросили, увидела ли американская делегация признаки готовности РФ к деэскалации на украинской границе.

Шерман подчеркнула, что в Вашингтоне под деэскалацией понимается отвод российских войск от украинской границы на места постоянной дислокации. Или, по ее словам, в Москве должны объяснить характер и цели масштабных учений, под предлогом которых они наращивают военное присутствие в регионе.

Думаю, вы не удивитесь, услышав, что Россия действительно сказала нам, как они заявили публично, что не намерены врываться, а это только маневры и учебы, напомнила глава американской делегации.

По словам Шерман, встреча была скорее разговором, чем переговорами.

США пришли на встречу с несколькими предложениями, в том числе по деталям развертывания противоракетной обороны в Европе и ограничению военных учений. В то же время она подчеркнула, что предложения должны быть взаимными.

Шерман отвергла призывы России к сокращению количества американских войск в Восточной Европе, заявив, что этого вопроса не было в повестке дня 10 января.

Что сказала Россия

Рябков после встречи заявил, что по требованию Москвы не допустить вступления Украины в НАТО «не было достигнуто никакого прогресса».

Он сказал, что Россия будет делать выводы о дальнейших перспективах переговоров по итогам мероприятий в последующие дни — встречи с НАТО в коллективном формате 12 января и Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Рябков заявил, что «Россия хочет продолжения переговоров».