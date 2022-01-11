Чим закінчилася зустріч Росії та США в Женеві - заяви дипломатів

https://racurs.ua/ua/n165524-chym-zakinchylasya-zustrich-rosiyi-ta-ssha-v-jenevi-zayavy-dyplomativ.html

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В Женеві відбулася зустріч російської та американської делегацій щодо гарантій безпеки.

На брифінгу після 8-годинної розмови заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник держсекретаря США Венді Шерман оцінили розмову як «корисну та максимально відверту».

Головна вимога Росії — подальше нерозширення НАТО. Шерман на зустрічі з медіа заявила, що ніхто не може нав’язувати США, НАТО та іншим країнам, як їм вести зовнішню політику.

Але Вашингтон погодився обговорювати питання про обмеження на військові навчання, що проводяться союзниками по альянсу. Шерман також зазначила, що проводити навчання на своїй території НАТО продовжить у будь-якому разі.

Надалі США організують консультації із союзниками, повідомила Шерман. Москва вимагає якнайшвидшої відповіді.

Про що заявили США

Шерман заявила, що після зустрічі у Женеві 10 січня з представниками РФ не може сказати, чи готова Росія до деескалації поблизу кордонів України.

Я не думаю, що ми знаємо відповідь, — сказала глава делегації США, коли її запитали, чи побачила американська делегація ознаки готовності РФ до деескалації на українському кордоні.

Шерман підкреслила, що у Вашингтоні під деескалацією розуміють відведення російських військ від українського кордону на місця постійної дислокації. Або ж, за її словами, в Москві мають пояснити характер та цілі масштабних навчань, під приводом яких вони нарощують військову присутність у регіоні.

Гадаю, ви не здивуєтесь, почувши, що Росія дійсно сказала нам — як вони заявили публічно, — що не мають наміру вдиратися, а це лише маневри та навчання, — нагадала глава американської делегації.

За словами Шерман, зустріч була радше розмовою, ніж переговорами.

США прийшли на зустріч з кількома пропозиціями, в тому числі щодо деталей розгортання протиракетної оборони в Європі та обмеження військових навчань. Водночас вона підкреслила, що пропозиції мають бути взаємними.

Шерман відкинула заклики Росії до скорочення кількості американських військ у Східній Європі, заявивши, що цього питання не було на порядку денному 10 січня.

Що сказала Росія

Рябков після зустрічі заявив, що щодо вимоги Москви не допустити вступу України до НАТО «не було досягнуто жодного прогресу».

Він сказав, що Росія буде робити висновки про подальші перспективи переговорів за підсумками заходів у наступні дні — зустрічі з НАТО у колективному форматі 12 січня і Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Рябков заявив, що «Росія хоче продовження перемовин».