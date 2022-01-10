РФ та США провели переговори в Женеві, фото: Flickr

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У Женеві сьогодні, 10 січня, відбулася американо-російська зустріч в межах Діалогу зі стратегічної стабільності.

Під час переговорів делегація США відкинула будь-які можливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО для інших країн, у тому числі для України. Про цеза результатами зустрічі, яка тривала майже вісім годин, заявила глава делегації США, перший заступник держсекретаря Венді Шерман, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що російська делегація, очолювана заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим, виклала вимоги Росії, які були представлені в минулому місяці, включаючи заборону на подальше розширення НАТО та зупинку діяльності військового альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до Альянсу після 1997 року.

За словами Шерман, американська сторона «твердо» відкидають пропозиції, які, на думку Заходу, є «неприйнятними».

Ми не дозволимо нікому згорнути політику відкритих дверей НАТО, — заявила вона, наголошуючи, що США не будуть ухвалювати рішення за інші країни без їхньої участі.

Шерман також наголосила, що жодна країна не має права силою змінювати межі іншої держави, повідомляє видання «Голос Америки».

Вона зазначила, США та Росія сходяться на думці, що в ядерній війні не може бути переможців і що така війна ніколи не має бути розв’язана.

За словами Шермана, представники російської делегації запевнили, що країна не планує вторгатися в Україну, а зосередження військ РФ на кордоні нібито є частиною звичайних маневрів. Зі свого боку, Шерман зазначила, що Москва може довести своє прагнення деескалації, повернувши війська до місць постійного базування.

Джерело: Reuters, «Голос Америки»