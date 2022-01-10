Деталі переговорів США та Росії в Женеві повідомили в Держдепі. Фото: yamalnews

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Ракурс

Перший раунд переговорів США та Росії в Женеві відбувся у неділю, 9 січня.

Сполучені Штати на переговорах представляв заступник держсекретаря США Венді Шерман, а країну-агресор — заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Сторони обговорили двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) 10 січня. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Американська сторона наголосила, що США прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи. А прогрес за допомогою дипломатії лише вітатиметься Вашингтоном.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією на SSD. При цьому американці відмовляються обговорювати європейську безпеку без європейських союзників і партнерів.

Крім того, у Держдепі додали, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія-НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, напередодні переговорів держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні не очікують масштабного прориву в переговорах із Російською Федерацією, оскільки Москва приставила зброю «до голови України» й не готова на компроміс.