https://racurs.ua/ua/n165456-moskva-prystavyla-zbrou-do-golovy-ukrayiny-derjdep.html

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Сполучені Штати Америки (США) не очікують масштабного прориву в переговорах із Російською Федерацією, оскільки Москва приставила зброю «до голови України» й не готова на компроміс.

НАТО при цьому посилюватиметься у випадку подальшої російської агресії. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ми ясно заявили, що продовжимо підтримку України шляхом надання їй оборонного військового обладнання, щоби вона могла захистити себе, — додав Блінкен.



До цього він заявляв, що «планка успіху» в діалозі з Росією встановлена низька, тому що досягти прогресу буде вкрай важко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США розробляють нові санкції, які можуть бути введені щодо РФ у випадку подальшого вторгнення на українську територію. У такий спосіб Росію можуть внести до списку країн, стосовно яких діють жорсткі санкції, який уже включає Кубу, Іран, КНДР та Сирію.