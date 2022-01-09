Проти Росії можуть запровадити наджорсткі санкції, фото:

https://racurs.ua/ua/n165450-sankciyi-yak-proty-kndr-poobicyaly-rf-u-ssha-v-razi-podalshoyi-agresiyi-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

США розробляють нові санкції, які можуть бути запроваджені щодо РФ у разі її подальшого вторгнення на українську територію.

Таким чином, Росію можуть внести до переліку країн щодо яких діють найжорсткіші санкції, котрий вже включає Кубу, Іран, КНДР та Сирію. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на американських посадовців.

Зазначається, що в разі запровадження цих санкцій під забороною опиниться експорт до Росії електроніки, зокрема і побутової, програмного забезпечення та технологій.

Через домінування США у сфері високих технологій, це означатиме суворе обмеження для Росії отримувати мікроелектроніку та продукти, що її містять, а також інше обладнання і програмне забезпечення. Зокрема, санкцій можуть торкнутися авіаційної електроніки, верстатів і навіть смартфонів, ігрових консолей, планшетів та телевізорів.

Такі санкції також можуть бути спрямовані проти критично важливої російської промисловості, включаючи оборонний сектор та цивільну авіацію, що вдарить по високотехнологічних амбіціях Росії, чи то штучний інтелект, чи квантові обчислення, — зазначає видання.

За інформацією агентства Reuters, в разі запровадження таких санкцій під заборону потрапить не тільки електроніка та програмне забезпечення, вироблені безпосередньо в США, але й продукція з інших країн, при створенні якої значною мірою використовувалися американські технології.

Водночас, за інформацією видань, США та їх союзники в Європі розраховують, що кризу вдасться подолати, а Росія не розпочне воєнну операцію.

Джерело: Associated Press, Reuters