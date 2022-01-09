В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Володимирець.City»

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Епідемія коронавірусу в Україні триває.

У Херсонській області погіршилася епідемічна ситуація, тепер вона відповідає показникам «помаранчевої» зони. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 9 січня, на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій — він становить 78,6% за максимально допустимого значення 50%.

Водночас показник рівня захворюваності становить 65 за допустимого показника 75 на 100 тис. населення, а рівня госпіталізацій — 26,9 за показника 60 на 100 тис. населення.

Показники інших областей не виходять за допустимі для «жовтої» зони норми.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 січня, в Україні виявили ще 2 тис. 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.