В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: МОЗ

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В Україні за минулу добу, 8 січня, виявили 2 тис. 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 163 дитини та 33 медпрацівники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 840 осіб, одужали — 2 тис. 818 хворих. Від ускладнень коронавірусу впродовж 8 січня померли 75 осіб.

За добу проведено 27 тис. 75 тестувань на коронавірус.

Щеплення від COVID-19 за добу отримали 26 тис. 950 людей. З них:

першу дозу отримали 7 тис. 18 людей;

другу дозу отримали 17 тис. 425 людей;

додаткову дозу отримали 314 людей;

бустерну дозу отримали 2 тис. 193 людини.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 3 млн 702 тис. 473 особи;

одужали 3 млн 511 тис. 269 пацієнтів;

померли 97 тис. 239 хворих;

щеплено 14 млн 807 тис. 336 людей (з них першу дозу отримали 14 млн 807 тис. 334 людини, дві дози — 13 млн 968 тис. 123 людини, додаткову дозу — 6 тис. 101 людина, бустерну дозу — 18 тис. 409 людей).

Нагадаємо, у ВООЗ занепокоєні ставленням до штаму «Омікрон», який поширюється у світі.