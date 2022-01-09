Український літак збили в небі над Тегераном 8 січня 2020 року, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n165440-zbyttya-ukrayinskogo-litaka-nad-tegeranom-bulo-teraktom-danilov.html

Ракурс

Збиття українського «Боїнга» компанії «Міжнародні авіалінії України», яке сталося два роки тому, 8 січня 2020 року, в небі над Тегераном, було терористичним актом.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про це в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

Те, що відбулося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака, — наголосив Данілов.

Данілов також висловив розчарування тим, що Іран відмовився співпрацювати у розслідуванні та виплаті компенсації за збитий літак. Секретар РНБО наголошує, що до і після ракетних ударів Ірану цього дня влада країни дозволяла іншим цивільним літакам злітати.

У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити, — наголосив він.

Секретар РНБО додав, що ті, хто нібито чекав удару по літаку МАУ, ймовірно, були іранськими високопосадовцями.

Мабуть, це був наказ найвищого керівництва. Жоден оператор (систем протиповітряної оборони — ред.) не може ухвалити таке рішення самостійно, — наголосив він.



Літак МАУ рейсу PS752, який прямував до Києва, був збитий силами протиповітряної оборони Ірану вранці 8 січня 2020 року, невдовзі після вильоту з Тегерана. Усі 176 осіб, які перебували на борту літака загинули. Жертвами цієї авіакатастрофи стали громадяни шести країн — Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Джерело: «Голос Америки»