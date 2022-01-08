День Степана – свято завтра 9 січня. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n165439-9-sichnya-yake-cerkovne-svyato-ta-hto-vidznachaie-den-angela.html

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Свято 9 січня — пам’ять архідиякона Степана в церковному календарі. Іменини відзначають Федір, Лука, Йосип, Степан та Давид.

За переказами, святий Степан постраждав за Господа у віці 30 років. Усе своє життя він проповідував християнство та успішно перемагав іудеїв у суперечках. За це його обмовили люди, розповідаючи, що він богохульствує.

Степан постав перед судом і виголосив промову про історію юдеїв, дорікаючи їм у гонінні пророків. Під час проповіді святому з’явився Ісус, Степан сказав про це людям, але ті закрили вуха і відвезли святого за місто, де били камінням. Від отриманих травм він помер.

З давніх-давен на Русі в цю дату пастухи укладали договори з селянами, звідси пішла приказка: «Степанів день пастуха рік годує".

Ще одна традиція дня — частування сусідів і знайомих «колядками». Дівчата пекли пиріжки з прісного тіста і медові пряники, а потім ходили з ними в гості.

Народні прикмети:

дерева покриті інеєм — до хорошого врожаю зерна;

якщо захід сонця червоного кольору, то скоро буде сильний снігопад;

чим нижче птахи на деревах сидять, тим теплішим буде наступний тиждень.

9 січня 1648 року Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі. А в 1799 році у Великій Британії вперше у світі ввели податок на прибуток.

У 1955 році в Нью-Йорку відбулося офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.