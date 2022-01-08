9 января — какой церковный праздник и кто отмечает день ангелаhttps://racurs.ua/n165439-9-yanvarya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.htmlРакурс
Праздник 9 января — память архидьякона Степана в церковном календаре. Именины отмечают Федор, Лука, Иосиф, Степан и Давид.
По преданию, святой Степан пострадал за Господа в возрасте 30 лет. Всю свою жизнь он проповедовал христианство и успешно побеждал иудеев в спорах. За это его оклеветали люди, рассказывая, что он богохульствует.
Степан предстал перед судом и произнес речь об истории иудеев, упрекая их в гонении пророков. Во время проповеди святому явился Иисус, Степан сказал об этом людям, но те закрыли уши и увезли святого за город, где избивали камнями. От полученных травм он скончался.
Издавна на Руси в эту дату пастухи заключали договора с крестьянами, отсюда пошла поговорка: «Степанов день пастуха год кормит».
Еще одна традиция дня — угощение соседей и знакомых «колядками». Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем ходили с ними в гости.
Народные приметы:
- деревья покрыты инеем — к хорошему урожаю зерна;
- если закат красного цвета, то скоро будет сильный снегопад;
- чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.
9 января 1648 Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи. А в 1799 году в Великобритании впервые в мире был введен налог на прибыль.
В 1955 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.