День Степана – праздник завтра 9 января. Фото: ukr.media

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Праздник 9 января — память архидьякона Степана в церковном календаре. Именины отмечают Федор, Лука, Иосиф, Степан и Давид.

По преданию, святой Степан пострадал за Господа в возрасте 30 лет. Всю свою жизнь он проповедовал христианство и успешно побеждал иудеев в спорах. За это его оклеветали люди, рассказывая, что он богохульствует.

Степан предстал перед судом и произнес речь об истории иудеев, упрекая их в гонении пророков. Во время проповеди святому явился Иисус, Степан сказал об этом людям, но те закрыли уши и увезли святого за город, где избивали камнями. От полученных травм он скончался.

Издавна на Руси в эту дату пастухи заключали договора с крестьянами, отсюда пошла поговорка: «Степанов день пастуха год кормит».

Еще одна традиция дня — угощение соседей и знакомых «колядками». Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем ходили с ними в гости.

Народные приметы:

деревья покрыты инеем — к хорошему урожаю зерна;

если закат красного цвета, то скоро будет сильный снегопад;

чем ниже птицы на деревьях сидят, тем теплее будет следующая неделя.

9 января 1648 Богдана Хмельницкого избрали гетманом Запорожской Сечи. А в 1799 году в Великобритании впервые в мире был введен налог на прибыль.

В 1955 году в Нью-Йорке состоялось официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.