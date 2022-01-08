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Гибрид «Омикрона» и «Дельты» обнаружили на Кипре – что известно. Фото: УП

Гибрид «Омикрона» и «Дельты» обнаружили на Кипре — что известно

8 янв 2022, 20:51
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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Тем временем на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса «Дельтакрон».

Новую мутацию, которая является гибридом уже известных штаммов «Дельта» и «Омикрон», выявили у 25 человек. Об этом сообщает телеканал Sigmalive.

«Дельтакрон» имеет генетическую основу штамма «Дельта», а от «Омикрона» новый штамм взял характерные только для этого варианта коронавируса мутации.

Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у «омикрона» — он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах, — рассказали ученые.

По словам вирусологов, 11 из 25 заболевших были госпитализированы. «Дельтакрон» чаще встречается у пациентов, которые лечатся в стационаре, чем у тех, кто наблюдается амбулаторно.

Пока неясно, будет ли новый вариант доминировать над ранее известными штаммами, но есть вероятность вытеснения его «Омикроном».

Напомним, новую разновидность коронавируса — B.1.1.529 — впервые обнаружили в странах Южной Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное обсуждение и обозначила штамм «Омикрон» как вариант, вызывающий опасение.

По данным ВОЗ, этот штамм выявили уже более чем в 100 странах. Также в декабре эксперты заявили, что «Омикрон» распространяется быстрее своих предшественников, заражая привитых и выздоровевших.


Штамм коронавируса «Дельта» впервые был найден в Индии в октябре 2020 года, впоследствии он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ «вызывающих озабоченность» штаммов SARS-CoV-2, помимо «Омикрона» и «Дельты», значатся еще три.

Источник: Sigmalive

Источник: Ракурс


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