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Ракурс
Пешеходный мост обрушился в центре Минска – фото и видео обвала

Пешеходный мост обрушился в центре Минска — фото и видео обвала

8 янв 2022, 20:17
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В Минске прямо на дорогу упал пешеходный мост. На месте инцидента работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси сообщили, что пешеходная часть моста через улицу Немига упала в ночь на 8 января.

Пролет пешеходного моста свалился на проезжую часть. На видео видно, как рухнула часть путепровода.

Теперь из-за обвала перекрыто движение по части проспекта Победителей и улице Немига. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Упавший пролет полностью отсоединен от конструкции путепровода. Бетонные глыбы будут разрезать спасатели с помощью бензореза.


Предварительной причиной обрушения моста городские власти назвали усталость конструкции.

Источник: Ракурс


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