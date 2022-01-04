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Ракурс

Снесло половину дома — в Харькове произошел обвал (ФОТО)

4 янв 2022, 13:35
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В Харькове на проспекте Гагарина, 20 произошел обвал части здания. По словам спикера мэрии Юрия Сидоренко, причиной обвала могло стать строительство рядом.

Здание было нежилое, пострадавших нет. Об этом сообщает «Суспільне».

Обвал. Фото: СуспільнеВ помещении были расположены офисные помещения бывшего завода «Авторучка», находящиеся на частной территории. Уведомление об обвале работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получили 4 января в 11.27. Когда именно упала стена здания сейчас устанавливают — предварительно, это случилось 1 января.

Обвал. Фото: СуспільнеПервый заместитель городского головы Александр Новак сообщил, что в здании обрушилась стена с первого по четвертый этаж. На место происшествия вызвали представителя собственника. Здание не является коммунальным имуществом.

Непонятны пока причины обвала, вызвали следователей, ГСЧС, они смотрят на ситуацию. Будет установлена причина и будет понятно, почему это произошло. Во дворе проводятся работы по строительству, вырыт котлован. Будут проверяться основания для строительства, есть разрешения, — сказал Новак.

По данным полиции, здание, в котором обрушилась стена, готовили к сносу. Информацию об обвале зарегистрировали в Едином учете.


Обвал. Фото: СуспільнеНапомним, ранее мы сообщали, что в Одессе два пешехода едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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