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В Харькове на проспекте Гагарина, 20 произошел обвал части здания. По словам спикера мэрии Юрия Сидоренко, причиной обвала могло стать строительство рядом.

Здание было нежилое, пострадавших нет. Об этом сообщает «Суспільне».

В помещении были расположены офисные помещения бывшего завода «Авторучка», находящиеся на частной территории. Уведомление об обвале работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получили 4 января в 11.27. Когда именно упала стена здания сейчас устанавливают — предварительно, это случилось 1 января.

Первый заместитель городского головы Александр Новак сообщил, что в здании обрушилась стена с первого по четвертый этаж. На место происшествия вызвали представителя собственника. Здание не является коммунальным имуществом.

Непонятны пока причины обвала, вызвали следователей, ГСЧС, они смотрят на ситуацию. Будет установлена причина и будет понятно, почему это произошло. Во дворе проводятся работы по строительству, вырыт котлован. Будут проверяться основания для строительства, есть разрешения, — сказал Новак.

По данным полиции, здание, в котором обрушилась стена, готовили к сносу. Информацию об обвале зарегистрировали в Едином учете.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе два пешехода едва не погибли в результате обвала фасада здания, расположенного на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Источник: Суспільне