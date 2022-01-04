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Ракурс
Обвал. Фото: Суспільне

Знесло половину будинку — у Харкові стався обвал (ФОТО)

4 січ 2022, 13:35
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У Харкові на проспекті Гагаріна, 20 стався обвал частини будівлі. За словами речника мерії Юрія Сидоренка, причиною обвалу могло стати будівництво поруч.

Будівля була нежитловою, постраждалих немає. Про це повідомляє «Суспільне».

Обвал. Фото: Суспільне

У приміщенні були розташовані офісні приміщення колишнього заводу «Авторучка», які перебувають на приватній території. Повідомлення про обвал працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримали 4 січня о 11.27. Коли саме впала стіна будівлі наразі встановлюють — попередньо, це трапилося 1 січня.

Обвал. Фото: Суспільне

Перший заступник міського голови Олександр Новак повідомив, що в будівлі обвалилася стіна з першого по четвертий поверх. На місце події викликали представника власника. Будівля не є комунальним майном.

Не зрозумілі поки причини обвалу, викликали слідчих, ДСНС, вони дивляться на ситуацію. Буде встановлена причина й буде зрозуміло, чому це сталося. У дворі проводяться роботи з будівництва, вирито котлован. Будуть перевірятися підстави для будівництва, чи є дозволи, — сказав Новак.

За даними поліції, будівлю, у якій обвалилася стіна, готували до знесення. Інформацію про обвал зареєстрували в Єдиному обліку.

Обвал. Фото: Суспільне


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська й Канатна.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


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