Обвал. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n165280-zneslo-polovynu-budynku-u-harkovi-trapyvsya-obval-foto.html

Ракурс

У Харкові на проспекті Гагаріна, 20 стався обвал частини будівлі. За словами речника мерії Юрія Сидоренка, причиною обвалу могло стати будівництво поруч.

Будівля була нежитловою, постраждалих немає. Про це повідомляє «Суспільне».

У приміщенні були розташовані офісні приміщення колишнього заводу «Авторучка», які перебувають на приватній території. Повідомлення про обвал працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримали 4 січня о 11.27. Коли саме впала стіна будівлі наразі встановлюють — попередньо, це трапилося 1 січня.

Перший заступник міського голови Олександр Новак повідомив, що в будівлі обвалилася стіна з першого по четвертий поверх. На місце події викликали представника власника. Будівля не є комунальним майном.

Не зрозумілі поки причини обвалу, викликали слідчих, ДСНС, вони дивляться на ситуацію. Буде встановлена причина й буде зрозуміло, чому це сталося. У дворі проводяться роботи з будівництва, вирито котлован. Будуть перевірятися підстави для будівництва, чи є дозволи, — сказав Новак.

За даними поліції, будівлю, у якій обвалилася стіна, готували до знесення. Інформацію про обвал зареєстрували в Єдиному обліку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі двоє пішоходів ледь не загинули в результаті обвалу фасаду будівлі, розташованої на перетині вулиць Велика Арнаутська й Канатна.

Джерело: Суспільне