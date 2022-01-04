Плату за в’їзд в Європу відтермінували – що треба знати українцям. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165279-platu-za-v-yizd-v-ievropu-vidterminuvaly-scho-treba-znaty-ukrayincyam.html

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Обов’язковий збір для в’їзду в Європу відклали до 2023 року. Подорожувати цього року можна за звичними правилами в’їзду.

Євросоюз мав до 2022 року запровадити систему ETIAS для мандрівників, включаючи й українців, з обов’язковим адміністративним збором у 7 євро. Про це пише «Європейська правда».

Після запуску та перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий лише за умови попередньої реєстрації в новій системі.

Авторизація вартістю 7 євро діятиме три роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

В ЄС наголошують, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів.

Крім того, авторизація не вимагає відвідування візових центрів, проходить онлайн і зазвичай надаватиметься автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Документи кандидата на в’їзд будуть перевірені за базами Євросоюзу на наявність правопорушень.

Євросоюз ще у 2016 році ухвалив рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду.

У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, яке встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, зокрема через необхідність додаткового фінансування та затвердження технічного законодавства, яке ухвалили лише у 2021 році.

Нагадаємо, що безвізовий режим України з Європою опинився під загрозою через кризу, яка виникла на польсько-білоруському кордоні.

Джерело: «Європейська правда»