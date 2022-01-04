Плату за въезд в Европу отсрочили – что нужно знать украинцам. Фото: УП

https://racurs.ua/n165279-platu-za-vezd-v-evropu-otsrochili-chto-nujno-znat-ukraincam.html

Ракурс

Обязательный сбор для въезда в Европу отложили до 2023 года. Путешествовать в этом году можно по привычным правилам въезда.

Евросоюз должен был к 2022 году ввести систему ETIAS для путешественников, включая и украинцев, с обязательным административным сбором в 7 евро. Об этом пишет «Европейская правда».

После запуска и переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной регистрации в новой системе.

Авторизация стоимостью 7 евро будет действовать три года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов.

Кроме того, авторизация не требует посещения визовых центров, проходит онлайн и в подавляющем большинстве случаев будет предоставлена ​​автоматически, в течение считанных секунд или минут. Документы кандидата на въезд будут проверены по базам Евросоюза на предмет правонарушений.

Евросоюз еще в 2016 году принял решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда.

В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и утверждения технического законодательства, которое приняли только в 2021 году.

Напомним, что безвизовый режим Украины с Европой оказался под угрозой из-за кризиса, возникшего на польско-белорусской границе.

Источник: «Европейская правда»