Плату за въезд в Европу отсрочили — что нужно знать украинцамhttps://racurs.ua/n165279-platu-za-vezd-v-evropu-otsrochili-chto-nujno-znat-ukraincam.htmlРакурс
Обязательный сбор для въезда в Европу отложили до 2023 года. Путешествовать в этом году можно по привычным правилам въезда.
Евросоюз должен был к 2022 году ввести систему ETIAS для путешественников, включая и украинцев, с обязательным административным сбором в 7 евро. Об этом пишет «Европейская правда».
После запуска и переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной регистрации в новой системе.
Авторизация стоимостью 7 евро будет действовать три года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.
В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов.
Кроме того, авторизация не требует посещения визовых центров, проходит онлайн и в подавляющем большинстве случаев будет предоставлена автоматически, в течение считанных секунд или минут. Документы кандидата на въезд будут проверены по базам Евросоюза на предмет правонарушений.
Евросоюз еще в 2016 году принял решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда.
В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).
Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и утверждения технического законодательства, которое приняли только в 2021 году.
Напомним, что безвизовый режим Украины с Европой оказался под угрозой из-за кризиса, возникшего на польско-белорусской границе.
Источник: «Европейская правда»