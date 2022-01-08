Протесты в Казахстане – гибнут дети, Токаев созывает саммит ОДКБ

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Ситуация в Казахстане на фоне протестов и жестких действий силовиков остается напряженной. Президент страны Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

8 января Токаев инициировал проведение саммита лидеров стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин поддержал эту идею. Об этом сообщают на сайте Кремля.

Предложение Токаева также поддержали премьер Армении Никол Пашинян и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Вечером 8 января в городе Алматы снова зазвучали сирены. В сети сообщили, что в центре города слышна автоматная очередь. При этом к местным жителям обратились власти.

Граждан призывают не покидать свои дома на фоне ситуации, сложившейся в городе. Людей предупредили, что в Алматы проводится «антитеррористическая операция по уничтожению бандитских формирований».

Также в сети сообщали, что в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил огнестрельные ранения за прошлые сутки, 7 января. 11-летний казахстанец погиб во время прогулки с родителями, когда раздался выстрел.

7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями доставили 15-летнего подростка. В настоящее время врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец.

Отмечается, что подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли «боевики», именно так власти Казахстана называют местных протестующих.

Напомним, в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Тогда в Мангистауской области начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране.

Президент страны Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназовцев и армию, а затем обратился за военной помощью в ОДКБ. Кроме того, президент Казахстана приказал стрелять на поражение.

Накануне МВД Казахстана заявило о задержании более 3 тыс. 800 митингующих. По официальным данным, число погибших в результате протестов выросло до 26.