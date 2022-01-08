Протести в Казахстані – гинуть діти, Токаєв скликає саміт ОДКБ. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n165436-protesty-v-kazahstani-gynut-dity-tokaiev-sklykaie-samit-odkb.html

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Ситуація в Казахстані на тлі протестів та жорстких дій силовиків залишається напруженою. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

8 січня Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Путін підтримав цю ідею. Про це повідомляють на сайті Кремля.

Пропозицію Токаєва також підтримали прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Ввечері 8 січня в місті Алмати знову зазвучали сирени. У мережі повідомили, що у центрі міста чути автоматну чергу. При цьому до місцевих мешканців звернулася влада.

Громадян закликають не покидати свої будинки на тлі ситуації, яка склалася у місті. Людей попередили, що в Алмати проводиться «антитерористична операція зі знищення бандитських формувань».

Також у мережі повідомляли, що в Алмати від вогнепального поранення загинула дитина, ще один неповнолітній отримав вогнепальні поранення минулої доби, 7 січня. 11-річний казахстанець загинув під час прогулянки з батьками, коли пролунав постріл.

7 січня до однієї з дитячих лікарень Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями доставили 15-річного підлітка. Наразі лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень перебуває його батько.

Зазначається, що підліток їхав з батьком на машині, коли їхній автомобіль розстріляли «бойовики», наразі саме так влада Казахстану називає місцевих протестувальників.

Нагадаємо, в Казахстані з 2 січня тривають масові протести. Тоді в Мангістауській області розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні.

Президент країни Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ. Окрім того, президент Казахстану наказав стріляти на ураження.

Напередодні МВС Казахстану заявило про затримання понад 3 тис. 800 мітингувальників. За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок протестів зросла до 26.