Україна здобула першу медаль у сезоні Кубку світу з біатлону. Фото: ФБ

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Ракурс

На Кубку світу з біатлону, який проходить в німецькому Обергофі, Україна здобула бронзову медаль.

Другий змагальний день закінчився одиночної змішаною естафетою. Збірна України, яку представляли Артем Тищенко і Дар’я Блашко, посіла третє місце. Про це стало відомо з трансляції змагань.

На старт вийшли 27 збірних, кожна з яких мала делегувати по два біатлоністи: чоловіка та жінку. Особливістю одиночного міксту є послідовність етапів.

Цього разу чоловічими були перший та третій етапи, жіночими — другий та четвертий. Причому після останньої стрільби біатлоністки мали пробігти повне коло.

Тищенко зробив акцент на точність стрільби, пожертвувавши своєю швидкістю. 28-річний біатлоніст збірної України зміг уже до першої передачі естафети вийти на другий рядок.

Блашко також змогла впевнено себе проявити у складних вітряних умовах, не опускаючись нижче за третю позицію.

Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні. Перемогу здобула Росія, другими стали австрійці.

Нагадаємо, 9 січня п’ятий етап Кубка світу в Оберхофі завершиться чоловічою та жіночою гонками-переслідуваннями. Чоловіки стартують о 13.30, жінки — о 15.45.