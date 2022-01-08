Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по биатлону. Фото: ФБ

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Ракурс

На Кубке мира по биатлону, который проходит в немецком Обергофе, Украина завоевала бронзовую медаль.

Второй соревновательный день закончился одиночной смешанной эстафетой. Сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко, заняла третье место. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

На старт вышли 27 сборных, каждая из которых должна была делегировать по два биатлониста: мужчину и женщину. Особенностью одиночного микста является последовательность этапов.

На этот раз мужскими были первый и третий этапы, женскими — второй и четвертый. Причем после последней стрельбы биатлонистки должны были пробежать полный круг.

Тищенко сделал акцент на точность стрельбы, пожертвовав своей скоростью. 28-летний биатлонист сборной Украины смог уже до первой передачи эстафеты выйти на вторую строчку.

Блашко также смогла уверенно себя проявить в сложных ветряных условиях, не опускаясь ниже третьей позиции.

Это первая медаль украинцев в нынешнем биатлонном сезоне. Победу одержала Россия, вторыми стали австрийцы.

Напомним, 9 января пятый этап Кубка мира в Оберхофе завершится мужской и женской гонками-преследованиями. Мужчины стартуют в 13.30, женщины — в 15.45.