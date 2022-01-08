Пішохідний міст обвалився в центрі Мінська – фото та відео обвалу

https://racurs.ua/ua/n165437-pishohidnyy-mist-obvalyvsya-v-centri-minska-foto-ta-video-obvalu.html

Ракурс

У Мінську прямо на дорогу впав пішохідний міст. На місці інциденту працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Білорусі повідомили, що пішохідна частина мосту через вулицю Немига впала у ніч на 8 січня.

Проліт пішохідного мосту впав на проїзну частину. На відео видно, як звалилася частина шляхопроводу.

Тепер через обвал перекрито рух на частині проспекту Переможців та вулиці Немига. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих немає.

Проліт, який впав, повністю від'єднаний від конструкції шляхопроводу. Бетонні брили розрізатимуть рятувальники за допомогою бензорізу.

Попередньою причиною обвалення моста міська влада назвала втому конструкції.