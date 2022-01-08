Нужна ли вакцинация четвертой дозой, рассказали британские медики. Фото: misto.vn.ua

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. После появления штамма «Омикрон» некоторые страны ускорили прививку третьей и даже четвертой дозами вакцины.

В Министерстве здравоохранения Великобритании считают, что вакцинироваться в четвертый раз не нужно. Об этом сообщает издание Reuters.

Медики заявили, что третья вакцина обеспечивает высокий уровень защиты у людей в возрасте от 65 лет. Третья прививка защищает от тяжелых последствий заболевания, вызванного штаммом коронавируса «Омикрон».

Через три месяца после третьей прививки защита среди лиц в возрасте 65 лет и старше осталась на уровне примерно 90%.

Сравнительные данные свидетельствуют, что с двумя дозами вакцины защита от тяжелых заболеваний для людей старше 65 лет снизилась примерно до 70% через три месяца и до 50% через шесть месяцев.

Британские медики считают, что пока нет необходимости вводить вторую бустерную дозу.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но не все закупленные препараты будут использованы. В целом государство передаст на утилизацию почти 600 тыс. доз вакцины. Эти дозы по разным причинам непригодны для использования.

Источник:Reuters