Чи потрібна вакцинація четвертою дозою, розповіли британські медики. Фото: misto.vn.ua

https://racurs.ua/ua/n165431-chy-potribna-vakcynaciya-chetvertou-dozou-rozpovily-brytanski-medyky.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Після появи штаму «Омікрон» деякі країни прискорили щеплення третьою і навіть четвертою дозами вакцини.

У Міністерстві охорони здоров’я Великої Британії вважають, що вакцинуватися вчетверте не потрібно. Про це повідомляє видання Reuters.

Медики заявили, що третя вакцина забезпечує високий рівень захисту в людей віком від 65 років. Третє щеплення захищає від важких наслідків захворювання, викликаного штамом коронавірусу «Омікрон».

Через три місяці після третього щеплення захист серед осіб у віці 65 років і старше залишився на рівні приблизно 90%.

Порівняльні дані свідчать, що з двома дозами вакцини захист від важких захворювань для людей старше 65 років знизився приблизно до 70% через три місяці та до 50% через шість місяців.

Британські медики зробили висновок, що наразі немає потреби вводити другу бустерну дозу.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але не всі закуплені препарати будуть використані. Загалом держава передасть на утилізацію майже 600 тис. доз вакцини. Ці дози з різних причин не придатні для використання.

Джерело: Reuters