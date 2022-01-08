Понад 600 тисяч зіпсованих вакцин позбудеться Україна

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n165425-ponad-600-tysyach-zipsovanyh-vakcyn-pozbudetsya-ukrayina.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває, але не всі закуплені препарати будуть використані. Загалом держава передасть на утилізацію майже 600 тис. доз вакцини.

Ці дози з різних причин не придатні для використання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що у 2021 році Україна безоплатно отримала понад 3,6 млн доз вакцин проти коронавірусу як гуманітарну допомогу з інших країн, а також понад 7,4 млн доз у рамках глобального механізму COVAX.

Станом на 5 січня 2022 року 561 тис. 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з утилізації, — розповіли в МОЗ.



Там наголосили, що до цього, у червні 2021 року стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 тис. доз вакцини Pfizer, яка була закуплена за кошти державного бюджету. За результатами службового розслідування ця партія була визнана непридатною для використання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні проводиться препаратами різних виробників. Однак жодна з вакцин не має у своєму складі ртуті.